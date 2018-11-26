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Порошенко и Столтенберг обсудили инцидент в Керченском проливе

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Инцидент в Керченском проливе стал темой телефонных переговоров президента Украины Петра Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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Как сообщил пресс-секретарь украинского лидера разговор состоялся в понедельник, 26 ноября, пишет «Интерфакс». Других подробностей пока не приводится.

Ситуация в акватории Крыма обострилась утром 25 ноября. Три корабля военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России в нарушение конвенции ООН. Как уточнили в ФСБ, украинская сторона не подавала никаких заявок на прохождение своего флота.

Суда украинских ВМС двигались по направлению к Керченскому проливу и не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом опасное маневрирование. В результате корабли были задержаны, а пострадавшим при применении оружия членам их экипажей оказана медицинская помощь. В российском МИДе подчеркнули, что подобные действия являются провокацией.

В связи с ситуацией в Азово-Керченском регионе Москва запросила на 26 ноября созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча, как ожидается, начнется в 19:00 мск.

Между тем в Совете Федерации полагают, что такого рода провокации необходимы президенту Украины Петру Порошенко для поднятия рейтинга перед грядущими выборами главы государства. По мнению сенатора Владимира Джабарова, украинский лидер надеется ввести чрезвычайное положение в стране, чтобы отменить голосование, а также столкнуть Россию с мировым сообществом.

«Газета.ру» напоминает, что Украина и Россия подписали договор о сотрудничестве в Керченском проливе и Азовском море в 2004 году. Согласно договоренности, последнее является акваторией для внутреннего пользования двух государств. В рамках этого документа стороны могут досматривать суда, которые, по их мнению, вызывают какое-либо подозрение.

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