Опубликовано видео с кораблями ВМС Украины в порту Керчи

В Сети появилось видео, на котором запечатлены корабли военно-морских сил Украины в порту Керчи, куда они были пришвартованы после провокации в акватории Крыма накануне, 25 ноября.

Речь идет об украинских бронекатерах «Бердянск», «Никополь» и буксире «Яны Капу», на правом борту которого наблюдается небольшое повреждение.

Ситуация в регионе обострилась утром 25 ноября. Три корабля военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России в нарушение конвенции ООН. Как уточнили в ФСБ, украинская сторона не подавала никаких заявок на прохождение своего флота.

Суда украинских ВМС двигались по направлению к Керченскому проливу и не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом опасное маневрирование. В результате корабли были задержаны, а пострадавшим при применении оружия членам их экипажей оказана медицинская помощь. В российском МИДе подчеркнули, что подобные действия являются провокацией.

В связи с ситуацией в Азово-Керченском регионе Москва запросила на 26 ноября созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча, как ожидается, начнется в 19:00 мск.

«Газета.ру» напоминает, что Украина и Россия подписали договор о сотрудничестве в Керченском проливе и Азовском море в 2004 году. Согласно договоренности, последнее является акваторией для внутреннего пользования двух государств. В рамках этого документа стороны могут досматривать суда, которые, по их мнению, вызывают какое-либо подозрение.