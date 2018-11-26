В Совфеде назвали предсказуемым решение СНБО Украины о военном положении

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал предсказуемым и странным решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении в стране военного положения.

Заседание СНБО состоялось в ночь на 26 ноября. По итогам встречи было принято решение рекомендовать Верховной раде ввести соответствующий режим на украинской территории сроком на 60 суток.

Джабаров отметил, что еще в день провокации в Азовском море стало очевидно желание Киева объявить на Украине военное положение с «перспективой отмены президентских выборов», которые запланированы на 31 марта 2019 года.

«Какое-то показательное введение, поскольку без комплекса мер, которые обычно сопутствуют этому. Без всяких ограничений, мобилизаций и так далее. То есть они начинают приучать украинское общество, избирателей… И в ближайшем будущем, если ситуация не поменяется, в чем они уверены, военное положение станет полноценным. А там и выборы придется отменять», — цитирует Джабарова RT.

По его словам, вполне предсказуема и ситуация, которая сложится во время внеочередного заседания Совета Безопасности ООН. Сенатор полагает, что англичане, французы и американцы объединят свои усилия и заблокируют любую попытку России осудить Украину в связи с произошедшем в Азовском море.

Ситуация в регионе обострилась утром 25 ноября. Три корабля военно-морских сил Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вошли в территориальные воды России в нарушение конвенции ООН. Как уточнили в ФСБ, украинская сторона не подавала никаких заявок на прохождение своего флота.

Суда украинских ВМС двигались по направлению к Керченскому проливу и не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом опасное маневрирование. В результате корабли были задержаны, а пострадавшим при применении оружия членам их экипажей оказана медицинская помощь. В российском МИДе подчеркнули, что подобные действия являются провокацией.

В связи с ситуацией в Азово-Керченском регионе Москва запросила на 26 ноября созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча, как ожидается, начнется в 19:00 мск.

«Газета.ру» напоминает, что Украина и Россия подписали договор о сотрудничестве в Керченском проливе и Азовском море в 2004 году. Согласно договоренности, последнее является акваторией для внутреннего пользования двух государств. В рамках этого документа стороны могут досматривать суда, которые, по их мнению, вызывают какое-либо подозрение.