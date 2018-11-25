Евросоюз призвал к сдержанности в Азовском море

Страны Евросоюза призывают Россию и Украину к сдержанности в Азовском море, чтобы немедленно урегулировать ситуацию. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода по Керченскому проливу, и призываем всех действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно деэскалировать ситуацию», — приводит заявление Могерини ТАСС.

Утром 25 ноября корабли военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды РФ в нарушение конвенции ООН. Суда двигались по направлению к Керченскому проливу. Отмечается, что украинская сторона не подавала никаких заявок на проход своего флота через пролив.

Также сообщалось, что суда не выполняют требования российских властей и совершают опасное маневрирование. Керченский пролив был закрыт для прохода гражданских судов в связи с провокацией.

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что такие провокации необходимы президенту Украины Петру Порошенко для поднятия своего рейтинга перед грядущими выборами главы государства.

Ситуацию прокомментировали в МИД РФ. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Украина использует «бандитские методы».