Прямой эфир

Справка: чем Украине грозит военное положение

0
Фото: РИА Новости/Михаил Маркив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет по национальной безопасности и обороне Украины (СНБО) предложил в связи с ситуацией на Азовском море ввести в стране военное положение. Этот вопрос должен быть рассмотрен Верховной радой на заседании 26 ноября в 17:00 мск.

Море от ума: украинская провокация в Керченском проливе завершилась провалом
Москва жестко отреагировала на действия Киева в территориальных водах РФ

Особый правовой режим военного положения предусматривает ряд ограничений для граждан. В частности, государство получает право отчуждать имущество, находящееся в частной или госсобственности, на нужды страны или армии, пишет ТАСС. Кроме того, возможны ограничения передвижения жителей страны, вплоть до полного запрета выезда за границу, а также особый порядок досмотра на контрольно-пропускных пунктах.

Режим позволяет введение комендантского часа и трудовой повинности для жителей страны, а также принудительное переселение граждан страны-агрессора.

Также военное положение предусматривает запрет митингов, шествий и демонстраций. Возможно ограничение других массовых акций.

Власти страны получают возможность запрещать деятельность политических партий и общественных объединений, угрожающих независимости государства. Это же касается работы СМИ. Возможен запрет на работу приемно-передающих радиостанций личного и коллективного пользования и передачу информации через компьютерные сети.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины в свою очередь сообщили, что выборы в стране в условиях военного положения по закону проводиться не могут. Однако вопрос о выборах главы государства, которые намечены на март 2019 года, будет зависеть от указа президента, пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание «Украинская правда».

Ранее 26 ноября глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Украина после провокации в территориальных водах России рассчитывает на медийный эффект. После получения всех «пиар-сливок» Киев, по мнению политика, снимет военное положение.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России, нарушив конвенции ООН. Украина заранее не подала заявок на проход своего флота через пролив. Корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом «опасное маневрирование», из-за чего представители флота России открыли по ним огонь. Позже три украинских судна «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» задержали сотрудники ФСБ.

В связи со сложившейся ситуацией в Азово-Керченском регионе Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу «Поддержания международного мира и безопасности». Встреча, как ожидается, начнется 26 ноября в 19:00 мск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД России потребовал от Киева обеспечить безопасность российских дипломатов
В Совфеде назвали предсказуемым решение СНБО Украины о военном положении

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017