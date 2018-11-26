Справка: чем Украине грозит военное положение

Совет по национальной безопасности и обороне Украины (СНБО) предложил в связи с ситуацией на Азовском море ввести в стране военное положение. Этот вопрос должен быть рассмотрен Верховной радой на заседании 26 ноября в 17:00 мск.

Особый правовой режим военного положения предусматривает ряд ограничений для граждан. В частности, государство получает право отчуждать имущество, находящееся в частной или госсобственности, на нужды страны или армии, пишет ТАСС. Кроме того, возможны ограничения передвижения жителей страны, вплоть до полного запрета выезда за границу, а также особый порядок досмотра на контрольно-пропускных пунктах.

Режим позволяет введение комендантского часа и трудовой повинности для жителей страны, а также принудительное переселение граждан страны-агрессора.

Также военное положение предусматривает запрет митингов, шествий и демонстраций. Возможно ограничение других массовых акций.

Власти страны получают возможность запрещать деятельность политических партий и общественных объединений, угрожающих независимости государства. Это же касается работы СМИ. Возможен запрет на работу приемно-передающих радиостанций личного и коллективного пользования и передачу информации через компьютерные сети.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины в свою очередь сообщили, что выборы в стране в условиях военного положения по закону проводиться не могут. Однако вопрос о выборах главы государства, которые намечены на март 2019 года, будет зависеть от указа президента, пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание «Украинская правда».

Ранее 26 ноября глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Украина после провокации в территориальных водах России рассчитывает на медийный эффект. После получения всех «пиар-сливок» Киев, по мнению политика, снимет военное положение.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России, нарушив конвенции ООН. Украина заранее не подала заявок на проход своего флота через пролив. Корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом «опасное маневрирование», из-за чего представители флота России открыли по ним огонь. Позже три украинских судна «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» задержали сотрудники ФСБ.

В связи со сложившейся ситуацией в Азово-Керченском регионе Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу «Поддержания международного мира и безопасности». Встреча, как ожидается, начнется 26 ноября в 19:00 мск.