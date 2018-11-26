В Госдуме и Совфеде отреагировали на украинскую провокацию в море

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Украина после провокации в территориальных водах России рассчитывает на медийный эффект. Об этом 26 ноября политик написал в своем Facebook.

По его словам, Киев отменит военное положение сразу же «после сбора «пиар-сливок». Он также напомнил слова секретаря украинского Совета нацбезопасности Александра Турчинова, который обещал отменить военное положение в случае нормализации ситуации.

В это же время глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, намерения ввести военное положение на Украине связаны с предстоящими президентскими выборами в стране. Похожее предположение сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он заявил «Интерфаксу», что украинские власти нацелены на нагнетание ситуации и мобилизации националистических движений.

Обострение ситуации произошло 25 ноября после того, как три корабля военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России и нарушили конвенции ООН. Украина заранее не подала заявок на проход своего флота через пролив. Корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом опасное маневрирование, из-за чего представители флота России открыли по ним огонь. Позже три украинских судна — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — задержали сотрудники ФСБ.

В связи со сложившейся ситуацией в Азово-Керченском регионе Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча, как ожидается, начнется 26 ноября в 19:00 мск.