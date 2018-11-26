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МИД России потребовал от Киева обеспечить безопасность российских дипломатов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Москва требует от украинских властей обеспечить безопасность российской дипмиссии в Киеве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«В связи с поступающей с Украины информацией о действиях радикалов, об их намерении штурмовать российское посольство, о тех акциях, которые происходили сегодня ночью в непосредственной близости от российского посольства, мы требуем от киевских властей незамедлительно принять меры по обеспечению безопасности российской дипломатической миссии во избежание тяжелейших последствий», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Ранее 26 ноября Захарова сообщила, что временный поверенный в делах Украины в России Руслан Нимчинский будет вызван в МИД после провокационных действий Киева в Азовском море.

Ранее поступали сведения о том, что в Киеве после акции протеста у посольства России в связи с ситуацией в Азовском море сгорел автомобиль с российскими дипномерами. Причины случившегося официально не озвучивались.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России, нарушив конвенции ООН. Украина заранее не подала заявок на проход своего флота через пролив. Корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом «опасное маневрирование», из-за чего представители флота России открыли по ним огонь. Позже три украинских судна «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» задержали сотрудники ФСБ.

В связи со сложившейся ситуацией в Азово-Керченском регионе Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча, как ожидается, начнется 26 ноября в 19:00 мск.

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