Временный поверенный в делах Украины в России будет вызван в МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что временный поверенный в делах Украины в России Руслан Нимчинский будет вызван в МИД после провокационных действий Киева в Азовском море. Об этом 26 ноября сообщает «РИА Новости».

Она также отметила, что Украина не только нарушила правовые нормы, но и спланировала весьма агрессивные и опасные действия. По словам Захаровой, провокация в Азовском море готовилась заранее.

Обострение ситуации произошло 25 ноября после того, как три корабля военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России и нарушили конвенции ООН. Украина заранее не подала заявок на проход своего флота через пролив. Корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом «опасное маневрирование», из-за чего представители флота России открыли по ним огонь. Позже три украинских судна «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» задержали сотрудники ФСБ.

В связи со сложившейся ситуацией в Азово-Керченском регионе Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча, как ожидается, начнется 26 ноября в 19:00 мск.