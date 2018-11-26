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У палаты задержанных украинских моряков выставили охрану

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Фото: РЕН ТВ
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Появилось видео из больницы в Керчи, где находятся трое украинских военнослужащих, которые накануне получили легкие ранения после нарушения их судами границ РФ.

На представленных РЕН ТВ кадрах видно, что у их палаты выставили охрану. 

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись на территорию России. Они не реагировали на требования сопровождавших их кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота об остановке и совершали опасные маневры.

В результате российские военные применили оружие, чтобы принудительно остановить суда. Трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. 

В понедельник, 26 ноября, украинские корабли задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы».

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