У палаты задержанных украинских моряков выставили охрану

Появилось видео из больницы в Керчи, где находятся трое украинских военнослужащих, которые накануне получили легкие ранения после нарушения их судами границ РФ.

На представленных РЕН ТВ кадрах видно, что у их палаты выставили охрану.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись на территорию России. Они не реагировали на требования сопровождавших их кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота об остановке и совершали опасные маневры.

В результате российские военные применили оружие, чтобы принудительно остановить суда. Трое украинских военнослужащих получили легкие ранения.

В понедельник, 26 ноября, украинские корабли задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы».