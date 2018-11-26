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Названы главные выгоды для Порошенко в случае военного положения

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Фото: РИА Новости/Михаил Маркив
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Ситуация с задержанием трех украинских кораблей в районе Керченского пролива выгодна президенту страны Петру Порошенко, рассказал «Известиям» депутат Госдумы Андрей Козенко.

Накануне, 25 ноября, три корабля ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками вскоре после того, как они вошли в территориальные воды России в нарушение конвенции ООН. Как уточнили в ФСБ, украинская сторона не подавала заявок на прохождение своего флота.

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26 ноября Совбез Украины принял решение ввести военное положение в стране на 60 суток, которое Порошенко поддержал. Теперь его должна утвердить Верховная рада.

Выбора нет

«Самое главное приобретение Порошенко в случае объявления военного положения — это неограниченная власть поместного царька и отмена на два месяца выборов. Объявить импичмент ему будет невозможно, при этом он получает тотальный контроль не только над госучреждениями и СМИ, но и полностью над всеми объектами, включая собственность частных лиц», — указал Козенко.

По словам депутата, о возможности такого развития событий говорили давно из-за «практически минусового» рейтинга украинского лидера.

16 ноября агентство УНИАН опубликовало рейтинг кандидатов в президенты Украины на основании опроса Социологического центра имени Михаила Драгоманова. Результаты показали, что больше всех общество симпатизирует Юлии Тимошенко (15,1%) и действующему главе государства Петру Порошенко (11,4%). Выборы нового президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

Доказать, что не верблюд

Парламентарий отметил, что рассчитывать на международную поддержку в связи с морской провокацией Порошенко преждевременно, поскольку нужно доказать, что на тебя напали беспричинно. Но есть видео, фото и другие доказательства «беспардонного» поведения украинских кораблей в российской акватории, подчеркнул депутат.

«Тем не менее использовать эту провокацию и очередное обострение на Донбассе вполне могут и западные страны, они давно обращают внимание на то, что им выгодно, и остаются слепоглухонемыми в отношении вопиющих фактов украинской террористической деятельности», — добавил Козенко.

В связи с ситуацией в Азово-Керченском регионе Москва запросила на 26 ноября созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча, как ожидается, начнется в 19:00 мск.

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