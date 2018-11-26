МИД России выразил протест действиям ВМС Украины

Министерство иностранных дел России 26 ноября заявило решительный протест в связи с нарушениями 25 ноября кораблями военно-морских сил (ВМС) Украины правил мирного прохода в территориальных водах России.

В ведомстве отметили, что требуют срочно созвать заседание Совета безопасности ООН для обсуждения морского инцидента.

«Россия неоднократно предупреждала киевский режим и его западных покровителей об опасности искусственного раздувания истерии вокруг Азовского моря и Керченского пролива. Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, нацеленная на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России», — сообщается на сайте министерства.

В МИДе добавили, что проводимая Киевом в координации с США и Евросоюзом линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями.

Обострение ситуации произошло 25 ноября, после того как три корабля военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России и нарушили конвенции ООН. Украина заранее не подала заявок на проход своего флота через пролив. Корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом опасное маневрирование, из-за чего представители ВМФ России открыли по ним огонь. Позже три украинских судна — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — задержали сотрудники ФСБ.

В связи со сложившейся ситуацией в Азово-Керченском регионе Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча, как ожидается, начнется 26 ноября в 19:00 мск.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что в связи с инцидентом в министерство вызовут временного поверенного в делах Украины в России, пишет «Газета.ру». Она также назвала провокацию в Азовском море заранее спланированной акцией.