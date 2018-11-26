Состояние раненных в Керченском проливе украинских военных оценили как стабильное

Трое украинских военнослужащих, которые получили легкие ранения 25 ноября после нарушения их судами границ Российской Федерации, находятся в больнице в Керчи.

«Стабильное состояние их, все нормально, не ухудшается. Себя чувствуют прекрасно», — приводит ТАСС слова представителя медицинского учреждения. По его словам, в больнице в настоящий момент дежурят следователи.

Три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — были задержаны в Черном море в понедельник. Их доставят в порт Керчи. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы».

Накануне, 25 ноября, три украинских судна вторглись на территорию РФ. Они не реагировали на требования сопровождавших их кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота об остановке. Кроме того, они совершали опасное маневрирование. В результате военные применили оружие с целью принудительной остановки кораблей. Трое украинских военнослужащих получили легкие ранения.