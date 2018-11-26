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Москалькова рассказала о состоянии задержанных в Керчи украинских моряков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Жизни пострадавших при задержании в Керченском проливе украинских моряков ничего не угрожает, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом 26 ноября сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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«Трое раненых [украинских моряков] находятся в Первой керченской больнице. Их состояние не оценивается как тяжелое. Медицинская помощь им оказывается, и, как считают врачи, нет угрозы жизни», — цитирует ее «РИА Новости».

Москалькова также отметила, что поддерживает постоянную связь со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой и информирует ее о состоянии здоровья украинских военнослужащих. Кроме того, омбудсмен опровергла заявления украинских СМИ о том, что российская сторона якобы не выходит на связь с Денисовой.

«Я не подтверждаю такие заявления, потому что был единственный звонок от нее час назад. Мы с ней подробно разговаривали. Все звонки у меня высвечиваются. Я обязательно беру трубку», — подчеркнула Москалькова.

25 ноября три украинских военных корабля в нарушение конвенции ООН вошли в территориальные воды РФ и стали двигаться в направлении Керченского пролива. При этом суда опасно маневрировали и игнорировали требования российских пограничников. После задержания моряков с легкими ранениями доставили в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что инцидент с незаконным вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды РФ является опасной провокацией и требует особого разбирательства.

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