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Песков отметил необходимость особого разбирательства по инциденту в Азове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Инцидент с незаконным вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды РФ является опасной провокацией и требует особого разбирательства. Об этом заявил 26 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Вопрос будет рассматриваться в Совбезе [ООН] по инициативе России. Речь идет об очень опасной провокации, конечно, она требует особого внимания, особого разбирательства», — цитирует его «Интерфакс».

Кроме того, официальный представитель Кремля пояснил, что Министерство иностранных дел РФ готовит официальное заявление по сложившейся ситуации.

По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин оперативно получал данные о ситуации в Керченском проливе. Глава государства находится в контакте со спецслужбами, отметил он. «Речь идет о серьезной провокации, поэтому, конечно же, президент получал и вчера, и сегодня всю полноту информации о том, что происходило», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Говоря о идее введения на Украине военного положения после инцидента, Песков отметил, что она может быть связана с президентскими выборами в стране, передает ТАСС. «Безусловно, учитывая предвыборную ситуацию на Украине, подобные решения [о введении военного положения], конечно, скажем так, попахивают электоральными интригами», — заключил пресс-секретарь.

Утром 25 ноября три военных украинских корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

На фоне этих событий Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 суток. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отметил, что такое решение позволит провести немедленную мобилизацию. В Совфеде подчеркивали, что украинский лидер может специально использовать эту провокацию для поднятия своего рейтинга перед выборами.

В связи с конфликтной ситуацией в Азово-Керченском регионе Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча намечена на 19:00 мск 26 ноября.

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