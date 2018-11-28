Путин заявил об остающихся братскими русском и украинском народах

Русский и украинский народы всегда были и останутся братскими, кто бы ни находился у власти в Киеве. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 28 ноября на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

«Что касается долгосрочных перспектив, как бы там ни было, кто бы сегодня у власти в Киеве ни находился, русский и украинский народы всегда были и навсегда останутся братскими, очень близкими народами», — цитирует главу государства «Интерфакс».

Путин добавил, что «пена политическая» на Украине «сойдет, схлынет». По его словам, украинцы когда-нибудь дадут оценку действующей власти, как в Грузии дали оценку экс-президенту этой страны Михаилу Саакашвили.

В октябре представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что граждане Украины страдают от политики, которую проводят власти страны. При этом, по его словам, «украинский народ был и остается братским народом».

Отношения между Украиной и Россией ухудшились после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. Новым украинским властям отказался подчиняться Крым, а также регионы на юго-востоке страны. Власти полуострова провели референдум, на котором 96,77% местных жителей высказались за воссоединение с Россией.

В Донецке и Луганске объявили о создании народных республик. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, позже сменив название на операцию объединенных сил.