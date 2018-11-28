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На Украине рассказали о расколе страны после введения военного положения

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Фото: ТАСС/Архип Верещагин
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Военное положение, введенное на части территории Украины после провокации в Керченском проливе, фактически лишает половину населения страны гражданских прав, превращая ее в граждан «второго сорта». Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» депутаты Верховной рады.

Президент Петр Порошенко получил право продлевать военное положение на неограниченный срок. При этом, по мнению украинских парламентариев, даже 30 дней будет достаточно, чтобы уничтожить свободу слова и бизнес, лояльный к оппозиции.

«Если оно (военное положение) сохранится в некоторых областях до конца марта, жители этих регионов не смогут принять участие в голосовании (президентских выборах, назначенных на 31 марта. — Ред.). То есть Порошенко может основных противников — как, например, в Донецкой или Харьковской областях — лишать возможности отдать свой голос», — сказал украинский нардеп Евгений Балицкий.

На введение военного положения отреагировали и в Европе. Некоторые депутаты Европарламента уже выступили за пересмотр отношений с Украиной.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С морем пополам: введение военного положения фактически раскололо Украину

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