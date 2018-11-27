Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Украины ввести военное положение в стране.

По его словам, это внутреннее дело государства, но подобные меры становятся слишком подозрительными на фоне предстоящих выборов. Кроме того, по его мнению, такой шаг может спровоцировать обострение ситуации в Донбассе.

Пресс-секретарь также заявил, что этот вопрос не будет рассматриваться на саммите G20, поскольку он не соответствует теме встречи. Однако, если потребуется, то президент России Владимир Путин даст исчерпывающие объяснения. Песков отметил, что российский лидер очень серьезно относится к недавнему конфликту с украинской стороной в азовском море и полностью прокомментирует ситуацию, когда придет время.

Помимо этого, Песков отреагировал на предложение госсекретаря США Майка Помпео провести прямые переговоры Путина и его украинского коллеги Петра Порошенко «ради умиротворения». По его словам, ситуация не нуждается в умиротворении, поскольку в скором времени состоится суд, который примет решение относительно действий украинских моряков.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время они задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

26 ноября ФСБ представила полную хронологию событий и опубликовала видео допроса задержанных украинских моряков, среди которых также оказались сотрудники СБУ.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время они задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

26 ноября ФСБ представила полную хронологию событий и опубликовала видео допроса задержанных украинских моряков, среди которых также оказались сотрудники СБУ.