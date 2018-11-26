США назвали Россию виновной в ситуации у Керченского пролива

Власти США обвинили Россию в нарушении международного права при проходе украинских судов через Керченский пролив и потребовали от Москвы добиться деэскалации ситуации в регионе. С таким заявлением на экстренном заседании Совбеза ООН 26 ноября выступила постпред США при всемирной организации Никки Хейли.

«Помехи законному украинскому транзиту через Керченский пролив — это нарушение международного права», — приводит ТАСС заявление дипломата. Она также отметила, что обсудила эту проблему с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео и оба политика выразили высокую озабоченность сложившейся ситуацией.

Помимо этого, Хейли призвала международное сообщество осудить действия российской погранслужбы и обратила внимание, что ранее Вашингтон выступал с осуждением строительства Крымского моста, а также помех, которые, по ее словам, «Россия чинит международному судоходству в Азовском море и Керченском проливе».

Хейли подчеркнула, что США и впредь будут оказывать поддержку Украине, и предупредила, что дальнейшие провокации в регионе лишь усугубят ситуацию. При этом постпред напомнила о стремлении Вашингтона установить нормальные отношения с Россией.

25 ноября три корабля ВМС Украины приблизились к Керченскому проливу в нарушение порядка прохождения военных кораблей через территориальное море РФ. Для их принудительной остановки было применено оружие, в ходе операции трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Жизни иностранных граждан ничего не угрожает.

В связи с этими событиями Россия инициировала экстренное заседание Совбеза ООН, однако всемирная организация заблокировала рассмотрение предложения Москвы по ситуации с украинскими кораблями в Керченском проливе.