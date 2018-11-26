ФСБ представила полную хронологию инцидента в Керченском проливе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России представила полную хронологию развития событий в Керченском проливе, где 25 ноября были задержаны нарушившие государственную границу украинские военные корабли.

Согласно опубликованным данным, впервые суда ВМС Украины были обнаружены и опознаны еще 24 ноября, около 16:40 мск, в исключительной экономической зоне РФ на удалении 28–30 миль к юго-востоку от мыса Меганом. По данным республиканского погрануправления ФСБ, в направлении Керченского пролива следовало судно обеспечения «Горловка» (бортовой номер U-753) и морской буксир «Яны Капу» (бортовой номер А-947). Следование судов еще тогда удивило российских пограничников, так как Украина не подавала заявку на их проход через Керченский пролив. Согласно правилам, это должно быть сделано за 48 часов, а также подтверждено за 24 и 4 часа.

Примерно в 20:50 мск экипаж украинского судна «Бердянск» предупредили о необходимости остановиться, а также сообщили, что в случае отказа может быть применено оружие. Экипаж данных судов ответил, что пересечение государственной границы РФ и проход Керченским проливом корабельной группой не планируется.

Однако украинские корабли продолжали движение в ранее заданном направлении. Около 22:23 субботы Россия предупредила о закрытии вод на подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря.

Утром следующего дня, около 03:45 утра, к предыдущим двум кораблям присоединились судна «Никополь» и «Бердянск». Далее, по данным ФСБ, украинские моряки расчехлили артустановки, подняли стволы на 45 градусов и направили их в сторону российских кораблей и катеров. После этого пограничники из РФ предупредили, что угрозу применения оружия могут расценить как нарушение международного права.

Около 10:35 украинские моряки доложили в свой штаб, что зажаты российскими кораблями. По данным ФСБ, украинские суда были блокированы к югу от Керченского пролива с 10:35 до 18:30 воскресенья.

После этого украинские моряки сняли суда с дрейфа и попытались прорвать блокаду пограничных кораблей РФ. Далее украинских моряков вновь предупредили о стрельбе в случае игнорирования требований об остановке. Однако группа судов ВМС Украины на требования не реагировала, на связь не выходила и продолжала движение в сторону линии государственной границы России.

«В связи с тем что кораблями пограничных органов были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, командир ПСКР «Изумруд» принял решение на выполнение предупредительной стрельбы из бортовой артиллерийской установки в сторону судов ВМС Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь велся с расстояния, на котором можно было видеть, что это предупредительная стрельба. Примерно в 20:50 украинских моряков предупредили, что в случае дальнейшего невыполнения требований об остановке будет открыт огонь на поражение. Ровно через пять минут, не получив ответа, был открыт огонь по судну «Бердянск». Вскоре командир вышел на связь, сообщил о раненых на борту и запросил помощи.

Всего на судне оказалось семь членов экипажа, из них трое раненых, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Далее было задержано второе судно «Яны Капу».

Около 21:27 российский вертолет остановил два других судна — «Никополь» и «Суздалец». Все суда были задержаны и отправлены в порт Керчь для дальнейшего разбирательства.

Также ФСБ России обнародовала видеозапись допроса украинских моряков с кораблей, задержанных накануне в Черном море. Они признали, что были предупреждены о том, что пересекают границу России. По данным Центра общественных связей ФСБ, украинские моряки знали, что территориальные воды России, в которые они вторглись, были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.