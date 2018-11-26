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Корабли ВСУ вторглись в исконно российские территориальные воды

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Фото: Известия/Николай Сиденков
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Территориальные воды России, в которые вторглись корабли украинских ВМС, были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией. Такую информацию предоставили в Центре общественных связей ФСБ в понедельник, 26 ноября. 

По данным службы, действия украинских военных кораблей осуществлялись по прямому указанию киевских властей. 

Уточняется, что координировали провокацию два сотрудника Службы безопасности Украины, прикомандированные к экипажам военных катеров.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись на территорию России в Черном море. Они не реагировали на требования сопровождавших их кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота об остановке и совершали опасные маневры.

Российским военным пришлось применить оружие, чтобы принудительно остановить суда. В результате трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На следующий день все три украинских плавсредства задержали. Было возбуждено дело по статье УК России «Незаконное пересечение государственной границы».

На фоне этого инцидента украинский президент Петр Порошенко объявил о введении военного положения с 28 ноября на всей территории страны. Теперь его решение должна одобрить Верховная рада.

Ранее 26 ноября ФСБ представила полную хронологию событий в Керченском проливе и показала видео допроса задержанных моряков ВМС Украины

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