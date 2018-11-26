МИД Турции отреагировал на провокацию Украины в Керченском проливе

Турция планирует контактировать с Москвой и Киевом для снижения напряженности после провокации кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре в понедельник, 26 ноября.

«У нас хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, поэтому мы будем контактировать с обеими странами с целью уменьшения возникшей напряженности», — приводит его слова «РИА Новости».

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись на территорию России в Черном море. Они не реагировали на требования сопровождавших их кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота об остановке и совершали опасные маневры.

Российским военным пришлось применить оружие, чтобы принудительно остановить суда. В результате трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На следующий день все три украинских плавсредства задержали. Было возбуждено дело по статье УК России «Незаконное пересечение государственной границы».

На фоне этого инцидента украинский президент Петр Порошенко объявил о введении военного положения с 28 ноября на всей территории страны. Теперь его решение должна одобрить Верховная рада.