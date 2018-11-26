В Крыму задержаны 24 моряка ВМС Украины

После нарушения границы России в Крыму задержаны 24 члена экипажа кораблей ВМС Украины. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире Первого канала в понедельник, 26 ноября.

Он заверил, что их жизни ничего не угрожает.

По словам Аксенова, те моряки, которые были ранены в результате провокации, находятся в стабильном состоянии средней тяжести.

Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах Крыма, ориентировочно 27 ноября суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для задержанных моряков.

Утром в воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушение конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом они опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России.

Российским военным пришлось применить оружие, чтобы принудительно остановить корабли. В результате трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На следующий день все три украинских плавсредства задержали. Было возбуждено дело по статье УК России «Незаконное пересечение государственной границы».

После этого происшествия Совбез Украины предложил ввести военное положение в стране на 60 суток, инициативу поддержал украинский президент Петр Порошенко. Данный документ вступит в силу после одобрения Верховной рады.

По мнению экспертов, Порошенко лично посылал украинских моряков на провокацию у берегов Крыма, чтобы отсрочить выборы главы государства и остаться у власти.