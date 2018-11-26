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Появилось видео с задержанными кораблями Украины в порту Керчи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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ФСБ России опубликовала видео с тремя кораблями ВМС Украины, пришвартованными в порту Керчи. 

На представленных РЕН ТВ кадрах можно увидеть, все суда находятся в порту. 

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись на территорию России в Черном море. Они не реагировали на требования сопровождавших их кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота об остановке и совершали опасные маневры.

Российским военным пришлось применить оружие, чтобы принудительно остановить суда. В результате трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На следующий день все три украинских плавсредства задержали. Было возбуждено дело по статье УК России «Незаконное пересечение государственной границы».

После этого происшествия Совбез Украины предложил ввести военное положение в стране на 60 суток, инициативу поддержал украинский президент Петр Порошенко. Данный документ вступит в силу после одобрения Верховной рады.

По мнению экспертов, Порошенко лично посылал украинских моряков на провокацию у берегов Крыма, чтобы отсрочить выборы главы государства и остаться у власти. 

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