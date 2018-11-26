Климкин надеется на мирное разрешение ситуации в Азове

Киев будет искать мирные пути разрешения ситуации в Керченском проливе, однако безусловно оставляет за собой право на самозащиту. Такую позицию обозначил глава МИД Украины Павел Климкин во время брифинга в понедельник, 26 ноября.

Он добавил, что сейчас Киев ведет интенсивные переговоры «со своими друзьями и партнерами» по всему миру, чтобы освободить суда и моряков.

«Очень важно, чтобы весь цивилизованный мир не ограничивался формальными и неформальными заявлениями, а употреблял соответствующие меры против России», — приводит слова политика телеканал «112 Украина».

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись на территорию России в Черном море. Они не реагировали на требования сопровождавших их кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота об остановке и совершали опасные маневры.

В результате российские военные применили оружие, чтобы принудительно остановить суда. Трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На следующий день украинские корабли задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы».

В связи с данным инцидентом Совбез Украины принял решение ввести военное положение в стране на 60 суток, которое уже поддержал украинский президент Петр Порошенко. Данный документ вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады.