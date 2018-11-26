Националисты забросали фаерами Генконсульство РФ в Харькове

Украинская ультраправая партия «Национальный корпус» (запрещена в РФ) проводит акцию протеста в центре Киева. Активисты требуют расторжения договора с Россией об использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Сперва акция прошла под зданием администрации президента Украины Петра Порошенко. Затем радикалы отправились под стены Верховной рады, где в 16:00 по местному времени (17:00 по мск) начнется заседание, на котором рассмотрят вопрос введения военного положения, чего также требуют националисты.

Однако, по мнению членов «Нацкорпуса», без расторжения договора по Азову, введение военного положения — это профанация. Также они требуют не переносить или отменять очередные президентские выборы, намеченные на весну 2019 года.

На площади Конституции протестующие зажгли фаеры, из-за чего здание парламента затянуло густым дымом, указывает «112 Украина».

Аналогичные митинги проходят и в других украинских городах. Так, акция протеста собирается у консульства России в Харькове. Перед входом в здание люди уже положили покрышки и установили палатку «Национального консульства». Активисты требуют разорвать дипотношения с Москвой.

Националисты зажгли файеры и начали бросать их через забор, в результате чего на территории генконсульства вспыхнул пожар. Также они подожгли шины, пишет УНИАН.

В ночь на 26 ноября во Львове тоже прошла акция протеста, но мирная. Собралось около 10 активистов, пять автобусов с нацгвардейцами и еще несколько экипажей патрульной полиции. Участники митинга сожгли бумажные кораблики в знак протеста против «агрессии РФ против украинских катеров в Керченском проливе».

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись на территорию России. Они не реагировали на требования сопровождавших их кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота об остановке и совершали опасные маневры.

В результате российские военные применили оружие, чтобы принудительно остановить суда. Трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На следующий день украинские корабли задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы».

В связи с данным инцидентом Совбез Украины принял решение ввести военное положение в стране на 60 суток, которое поддержал Порошенко. Теперь его должна утвердить Верховная рада.