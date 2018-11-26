Эксперты назвали цель провокации Украины в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко лично посылал украинских моряков на провокацию у берегов Крыма, чтобы подольше задержаться в кресле главы государства, уверены эксперты.

«Такие вещи не могли и не могут делаться без прямого указания президента Украины, господина Порошенко. Я в этом уверен, что ему необходимо попытаться нарастить себе очень низкий президентский рейтинг. И мы должны очень четко понимать: пока Порошенко у власти, мира на Украине не будет», — сказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Похожего мнения придерживается политолог Павел Фельдман. «Единственное, что сегодня остается, — это всеми возможными силами срывать избирательную компанию, параллельно решая и другие цели, которые он решал в течение всего срока нахождения у власти», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ.

«Военное положение такая штука, один раз ввели, потом его можно без конца продлевать. В условиях военного положения выборы не проводятся, всё легитимно», — добавляет политолог Юрий Светов.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись на территорию России в Черном море. Они не реагировали на требования сопровождавших их кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота об остановке и совершали опасные маневры.

В результате российские военные применили оружие, чтобы принудительно остановить суда. Трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На следующий день украинские корабли задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы».

В связи с данным инцидентом Совбез Украины принял решение ввести военное положение в стране на 60 суток, которое уже поддержал украинский президент Петр Порошенко. Данный документ вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады.