В Крыму ожидают приема беженцев с Украины

В сегодняшней ситуации Крыму нужно быть готовым к приему беженцев с Украины из-за обнищания значительной части населения этой страны, заявил председатель Госсовета региона Владимир Константинов в понедельник, 26 ноября.

Он отметил, что принять мигрантов полуострову будет непросто, так как в бюджете республики средства на эти цели не предусмотрены. Однако, как подчеркивает политик, Крым не останется безучастным, поскольку «украинцы — это братский для нас народ».

Вместе с тем крымский спикер посоветовал своим землякам воздержаться от поездок на Украину.

Комментируя введение президентом Украины Петром Порошенко военного положения в стране, Константинов высказал уверенность, что это тактический ход главы государства, чтобы не допустить к власти Юлию Тимошенко.

«Порошенко не вводил военное положение, когда шла операция АТО на Донбассе, где гибли тысячи украинцев, а теперь вводит его из-за двух корыт (кораблей украинских ВМС. — Ред.)», — приводит его слова «Российская газета».

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись на территорию России в Черном море. Они не реагировали на требования сопровождавших их кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота об остановке и совершали опасные маневры.

Российским военным пришлось применить оружие, чтобы принудительно остановить суда. В результате трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На следующий день все три украинских плавсредства задержали. Было возбуждено дело по статье УК России «Незаконное пересечение государственной границы».

На фоне этого инцидента украинский президент Петр Порошенко объявил о введении военного положения с 28 ноября на всей территории страны. Теперь его решение должна одобрить Верховная рада.