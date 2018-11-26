ФСБ показала видео допроса задержанных моряков ВМС Украины

ФСБ России обнародовала видеозапись допроса украинских моряков с кораблей, задержанных накануне в Черном море. Они признали, что были предупреждены о том, что пересекают границу России.

На представленных РЕН ТВ кадрах свои объяснения дает член катера «Никополь» — оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Драч.

По словам военного, 23 ноября он получил задачу следовать маршрутом Одесса–Мариуполь через Керченский пролив. Он уточнил, что по пути следования в конечный пункт катер зашел в территориальные воды России.

«Береговая охрана РФ предупреждала нас, что мы нарушаем законодательство РФ, и неоднократно требовала покинуть территориальные воды и ждать решений по проходу Керченского пролива до города Мариуполь», — сказал он.

Еще один моряк с «Никополя» — комендор-сигнальщик Сергей Цыбизов — признал, что также понимал, что катер совершает провокационные действия. Он пояснил, что пограничники несколько раз требовали остановиться, но украинские корабли продолжали «выполнение задачи».

«Русские корабли попросили остановиться, упасть на реверс, а то по нам откроют огонь. Командир принял решение и остановил катер. Нас сняли с катера и всё», — рассказал Цыбизов.

В свою очередь командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» Владимир Лесовой заявил, что выполнял приказ как должностное лицо. Он уточнил, что после вторжения в воды РФ «визуально наблюдал» корабли погранслужбы ФСБ.

«Запросы по радиостанции игнорировал сознательно. На момент перехода на борту находилось стрелковое оружие, а также пулеметы с боекомплектами. Осознавал, что действия носят провокационный характер», — добавил капитан.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись на территорию России в Черном море. Они не реагировали на требования сопровождавших их кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота об остановке и совершали опасные маневры.

Российским военным пришлось применить оружие, чтобы принудительно остановить суда. В результате трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На следующий день все три украинских плавсредства задержали. Было возбуждено дело по статье УК России «Незаконное пересечение государственной границы».

На фоне этого инцидента украинский президент Петр Порошенко объявил о введении военного положения с 28 ноября на всей территории страны. Теперь его решение должна одобрить Верховная рада.