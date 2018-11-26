На корабле ВМС Украины в Керченском проливе находились два сотрудника СБУ

На одном из нарушивших границу России украинских кораблей находились сотрудники спецслужб Украины, имевших специальное задание. Об этом в понедельник, 26 ноября, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на экстренном заседании Совбеза ООН.

«На одном из судов было два сотрудника служб безопасности Украины, которые признались, что имели специальное задание — действовать именно таким образом. Мы об этом тоже расскажем», — цитирует его ТАСС.

25 ноября три корабля ВМС Украины приблизились к Керченскому проливу в нарушение порядка прохождения военных кораблей через территориальное море РФ. Для их принудительной остановки было применено оружие, в ходе операции трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Жизни иностранных граждан ничего не угрожает.

В связи с этими события Россия инициировала экстренное заседание Совбеза ООН, однако всемирная организация заблокировала рассмотрение предложения Москвы.