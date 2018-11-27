Прямой эфир
Сюжет:

Ляшко раскритиковал Порошенко за введение военного положения

0
Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Введение военного положения на Украине является ущемлением прав и свобод украинцев и попыткой узурпировать власть президентом Петром Порошенко, заявил 26 ноября депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Олег Ляшко.

Комедия положения: рада не смогла ввести особый режим по всей стране
Указ президента Украины может помешать проведению выборов и обострить ситуацию в Донбассе

«Порошенко так довольно объявил о военном положении, будто вагон конфет Roshen продал. То, что предложил Порошенко, это не военное положение, это лишение украинцев всех конституционных прав», — приводит его слова «112 Украина».

Ляшко отметил, что после вступления в силу военного положения граждане страны лишатся прав на неприкосновенность жилища, свободу слова, невмешательство в личную жизнь, свободу СМИ, на массовые собрания, образование и работу.

«Скажите, пожалуйста, каким образом поможет лишение украинцев права на образование, права работать. Покажите мне, где тут противодействие «российской агрессии»?» — задался вопросом депутат.

По его мнению, действия Порошенко обусловлены низкими рейтингами в преддверии выборов в марте 2019 года.

«Вдруг на пятом году (с начала внутриукраинского конфликта в Донбассе. — Ред.) он увидел необходимость ввести военное положение — за четыре месяца до выборов, когда у него рейтинг ниже плинтуса. Это военное положение против каждого украинца, это лишение их конституционных прав, это попытка узурпировать власть», –– добавил Ляшко.

26 ноября Верховная рада одобрила предложенный Порошенко вариант о введении военного положения с 28 ноября сроком на 30 дней в некоторых областях Украины.

Инициатива была озвучена после инцидента с кораблями украинских ВМС, вторгнувшимися в территориальные воды России. Плавсредства были задержаны и доставлены в Керчь.

Во время голосования в раде депутаты устроили потасовку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД отреагировал на блокировку СБ ООН повестки о ситуации в Керченском проливе
Верховная рада Украины одобрила введение военного положения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017