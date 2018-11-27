Ляшко раскритиковал Порошенко за введение военного положения

Введение военного положения на Украине является ущемлением прав и свобод украинцев и попыткой узурпировать власть президентом Петром Порошенко, заявил 26 ноября депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«Порошенко так довольно объявил о военном положении, будто вагон конфет Roshen продал. То, что предложил Порошенко, это не военное положение, это лишение украинцев всех конституционных прав», — приводит его слова «112 Украина».

Ляшко отметил, что после вступления в силу военного положения граждане страны лишатся прав на неприкосновенность жилища, свободу слова, невмешательство в личную жизнь, свободу СМИ, на массовые собрания, образование и работу.

«Скажите, пожалуйста, каким образом поможет лишение украинцев права на образование, права работать. Покажите мне, где тут противодействие «российской агрессии»?» — задался вопросом депутат.

По его мнению, действия Порошенко обусловлены низкими рейтингами в преддверии выборов в марте 2019 года.

«Вдруг на пятом году (с начала внутриукраинского конфликта в Донбассе. — Ред.) он увидел необходимость ввести военное положение — за четыре месяца до выборов, когда у него рейтинг ниже плинтуса. Это военное положение против каждого украинца, это лишение их конституционных прав, это попытка узурпировать власть», –– добавил Ляшко.

26 ноября Верховная рада одобрила предложенный Порошенко вариант о введении военного положения с 28 ноября сроком на 30 дней в некоторых областях Украины.

Инициатива была озвучена после инцидента с кораблями украинских ВМС, вторгнувшимися в территориальные воды России. Плавсредства были задержаны и доставлены в Керчь.

Во время голосования в раде депутаты устроили потасовку.