МИД отреагировал на блокировку СБ ООН повестки о ситуации в Керченском проливе

Москва сожалеет о блокировке Совбезом ООН российской повестки по ситуации в Керченском проливе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«К нашему огромному сожалению, члены СБ и, как наш представитель сказал, не без влияния США и других западных государств не нашли в себе мужества удовлетворить российскую заявку, чтобы провести заседание, а именно, если говорить нормальным языком, рассмотреть то, что произошло вчера в российских территориальных водах», — сказала Захарова в эфире телеканале «Россия 1» 27 ноября.

Она также не исключила, что украинские провокации продолжатся.

Российская сторона предложила обсудить инцидент, произошедший в Черном море 26 ноября. Совбез повестку отклонил, а постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон и его европейские союзники поддерживают Киев.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не реагировали, в результате чего в понедельник корабли задержали, было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что украинские корабли преднамеренно проигнорировали правила мирного прохода через пролив, и Киев несет всю полную ответственность «за создание еще одной конфликтной ситуации».

26 ноября Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения.