Прямой эфир
Сюжет:

МИД отреагировал на блокировку СБ ООН повестки о ситуации в Керченском проливе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва сожалеет о блокировке Совбезом ООН российской повестки по ситуации в Керченском проливе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Море от ума: украинская провокация в Керченском проливе завершилась провалом
Москва жестко отреагировала на действия Киева в территориальных водах РФ

«К нашему огромному сожалению, члены СБ и, как наш представитель сказал, не без влияния США и других западных государств не нашли в себе мужества удовлетворить российскую заявку, чтобы провести заседание, а именно, если говорить нормальным языком, рассмотреть то, что произошло вчера в российских территориальных водах», — сказала Захарова в эфире телеканале «Россия 1» 27 ноября.

Она также не исключила, что украинские провокации продолжатся.

Российская сторона предложила обсудить инцидент, произошедший в Черном море 26 ноября. Совбез повестку отклонил, а постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон и его европейские союзники поддерживают Киев.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не реагировали, в результате чего в понедельник корабли задержали, было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что украинские корабли преднамеренно проигнорировали правила мирного прохода через пролив, и Киев несет всю полную ответственность «за создание еще одной конфликтной ситуации».

26 ноября Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт назвал глупостью заявление об обстреле кораблей ВСУ с истребителей
Трамп отреагировал на инцидент в Керченском проливе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017