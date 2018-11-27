Путин назвал провокацией действия украинских кораблей в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого обсудил инцидент в Керченском проливе, назвав действия украинской стороны провокационными. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждался опасный инцидент, произошедший 25 ноября в Азово-Черноморской акватории. Владимир Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море РФ», –– говорится в заявлении пресс-службы президента.

Отмечается, что российский лидер в ходе беседы выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать из от дальнейших необдуманных шагов.

«Выражена серьезная озабоченность в связи с решениями Киева о приведении вооруженных сил в полную боевую готовность и объявлении военного положения <...> Акцентировано, что украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски», –– говорится в сообщении.

Переговоры состоялись по инициативе Германии, добавили в Кремле.

25 ноября украинские военные корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Требования погранслужбы ФСБ остановиться были проигнорированы, корабли украинских ВМС совершили несколько опасных маневров.

Российские военные были вынуждены применить силу для их остановки.

В настоящее время корабли задержаны и находятся в Керчи, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

МИД РФ назвал произошедшее провокацией, целью которой является отвлечение украинского населения от внутриполитических проблем в стране.

26 ноября Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении 30-дневного военного положения в отдельных областях страны.