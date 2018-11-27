Трамп отреагировал на инцидент в Керченском проливе

Президенту США Дональду Трампу не нравится инцидент, произошедший между кораблями России и Украины. Об этом он заявил в понедельник, 26 ноября.

«Нам, как бы то ни было, не нравится, что происходит. И надеюсь, это будет исправлено», — цитирует Трампа Reuters.

Глава Белого дома добавил, что европейские лидеры тоже не в восторге от ситуации и готовы работать над решением этого вопроса вместе.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Черном море. Все три украинских плавсредства задержали. В ходе инцидента российские пограничники были вынуждены применить силу.