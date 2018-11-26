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Порошенко рассказал о порядке введения военного положения на Украине

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Военное положение в некоторых регионах Украины будет применяться только в случае наземной агрессии России, заявил 26 ноября украинский президент Петр Порошенко.

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«Я хочу отдельно заявить, что оно [военное положение] будет применено только в случае наземной российской военной агрессии. Как только российский солдат пересечет украинскую границу, я не буду терять ни секунды для того, чтобы обеспечить защиту украинской земли», –– сказал Порошенко перед голосованием по данному вопросу в Верховной раде.

Вечером в пятницу украинский парламент одобрил введение военного положения с 28 ноября сроком на 30 дней после инцидента в Черном море.

За это решение проголосовали 276 депутатов.

«Предусматривается введение военного положения исключительно в областях, которые находятся вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы и вдоль побережья Черного и Азовского морей», — цитирует Порошенко «РИА Новости».

По словам Порошенко, немедленная мобилизация производиться не будет. Кроме того, выборы главы государства пройдут 31 марта 2019 года, как и было запланировано.

В воскресенье корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время они задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы». На допросе украинский капитан третьего ранга Владимир Лесовой заявил, что требования остановиться игнорировались сознательно.

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