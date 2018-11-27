Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт назвал глупостью заявление об обстреле кораблей ВСУ с истребителей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал заявление начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко о том, что российские истребители Су-30 якобы обстреляли украинские корабли в Керченском проливе.

«Глупость полная по той причине, что если бы Су-30 запустили противокорабельную ракету, то от этого украинского катера ничего бы не осталось. Поскольку все три плавсредства ВМС Украины благополучно своим ходом дошли под конвоем погранслужбы ФСБ до Керчи и там пришвартовались, никаких пусков ракет не было», –– отметил эксперт в комментарии «Известиям» в понедельник, 26 ноября.

Он подчеркнул, что на вооружении Су-30 находятся противокорабельные ракеты, которыми можно потопить эсминец, поэтому заявления Муженко нелепы.

«Это ложь и сознательная провокация, или некомпетентность украинского генералитета», –– добавил Коротченко.

Таким образом эксперт оценил заявление Муженко на заседании Верховной рады якобы об атаке российской авиации на украинские корабли, в ходе которой Су-30, по его словам, осуществил пуск двух ракет.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, проигнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться.

Российские военные были вынуждены применить силу для их остановки.

В настоящее время корабли задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы». МИД РФ назвал произошедшее провокацией и выразил Киеву протест.

Инцидент уже прокомментировал президент РФ Владимир Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко и Помпео обсудили инцидент в Керченском проливе
Верховная рада Украины одобрила введение военного положения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017