Эксперт назвал глупостью заявление об обстреле кораблей ВСУ с истребителей

Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал заявление начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко о том, что российские истребители Су-30 якобы обстреляли украинские корабли в Керченском проливе.

«Глупость полная по той причине, что если бы Су-30 запустили противокорабельную ракету, то от этого украинского катера ничего бы не осталось. Поскольку все три плавсредства ВМС Украины благополучно своим ходом дошли под конвоем погранслужбы ФСБ до Керчи и там пришвартовались, никаких пусков ракет не было», –– отметил эксперт в комментарии «Известиям» в понедельник, 26 ноября.

Он подчеркнул, что на вооружении Су-30 находятся противокорабельные ракеты, которыми можно потопить эсминец, поэтому заявления Муженко нелепы.

«Это ложь и сознательная провокация, или некомпетентность украинского генералитета», –– добавил Коротченко.

Таким образом эксперт оценил заявление Муженко на заседании Верховной рады якобы об атаке российской авиации на украинские корабли, в ходе которой Су-30, по его словам, осуществил пуск двух ракет.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, проигнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться.

Российские военные были вынуждены применить силу для их остановки.

В настоящее время корабли задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы». МИД РФ назвал произошедшее провокацией и выразил Киеву протест.

Инцидент уже прокомментировал президент РФ Владимир Путин.