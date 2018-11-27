Порошенко и Помпео обсудили инцидент в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко и государственный секретарь США Майк Помпео обсудили по телефону инцидент в акватории Керченского пролива и скоординировали дальнейшие шаги. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщила пресс-служба администрации украинского президента.

«Президент проинформировал американскую сторону <...> о соответствующих шагах украинской стороны, в частности введении режима военного положения», — цитирует «Интерфакс» сообщение.

Отмечается, что украинский лидер призвал к жесткой реакции международного сообщества на ситуацию и усилению санкций в отношении России.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись в территориальные воды России в Черном море, совершая опасные маневры и не реагируя на требования об остановке.

Российские пограничники задержали все три судна. При этом к нарушителям пришлось применить оружие.

На фоне этого инцидента Порошенко объявил о введении на 30 суток военного положения на всей территории Украины. Парламент страны одобрил эту меру 26 ноября.

Военное положение вступает в силу 28 ноября.