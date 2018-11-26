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Порошенко заявил народу об «угрозе сухопутной операции» против Украины

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Фото: REUTERS/Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Петр Порошенко 26 ноября выступил с обращением к жителям страны, в ходе которого заявил о якобы высокой угрозе сухопутной операции против страны. Об этом пишет «РИА Новости».

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По словам украинского лидера, данные о наличии «чрезвычайно серьезной угрозы» были получены разведкой страны и зафиксированы в специальной сводке.

«Тут на нескольких страницах детальное описание всех сил противника, которые находятся на расстоянии нескольких десятков километров от нашей границы, готовые в любой момент к немедленному вторжению на территорию Украины», — заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что предлагает депутатам Верховной рады ввести военное положение в стране не на 60, а на 30 дней, чтобы не сорвать президентские выборы.

26 ноября Порошенко объявил о введении  военного положения в стране до утверждения указа Верховной радой. По его словам, режим начнет действовать с 28 ноября.

Накануне, 25 ноября, три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ, вторглись в российские территориальные воды и начали двигаться в направлении Керченского пролива. При этом суда опасно маневрировали и не выполняли требование сотрудников погранслужбы РФ. Позже нарушителей задержали, а корабли доставили в Керчь. Во время задержания украинские моряки получили незначительные ранения, им оказывают медицинскую помощь. Жизни иностранных граждан ничего не угрожает.

На фоне этих событий Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 суток. При этом Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности, однако орган всемирной организации заблокировал рассмотрение предложения России

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