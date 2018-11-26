Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса РФ по ситуации в Керченском проливе

Совет Безопасности ООН заблокировал рассмотрение предложения России по ситуации с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом 26 ноября сообщает «РИА Новости».

Постпред США при ООН Ники Хейли заявила, что Вашингтон и его европейские союзники обеспокоены инцидентом в проливе и поддерживают Киев.

«Мы едины в том, чтобы противостоять попыткам России обсуждать серьезный рост напряженности в Керченском проливе в рамках пункта повестки дня, обозначенного как нарушение границ Российской Федерации», — заявила она.

В свою очередь заместитель постпреда РФ при ООН заявил, что Россия сожалеет в связи с отказом Совбеза утвердить предложенную Москвой повестку дня заседания по факту произошедшего.

Ранее 26 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Совбез ООН по инициативе России рассмотрит в экстренном режиме вопрос о ситуации в Керченском проливе.

Утром 25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту суда задержаны и доставлены в Керчь. 26 ноября президент Украины Петр Порошенко объявил, что ввел на Украине военное положение с 28 ноября.