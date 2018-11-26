Песков указал на законность действий РФ в ситуации с украинскими кораблями

Россия в ситуации с вторжением в ее территориальные воды украинских кораблей действовала строго в соответствии с законодательством и международными нормами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дело в том, что эти иностранные военные корабли вошли в территориальные воды России, не отвечая ни на какие запросы наших пограничников, никак не отреагировали на предложение воспользоваться лоцманскими услугами», — пояснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что выполнение норм российского законодательства не может быть обосновано жесткой или мягкой реакцией «кого бы то ни было за пределами нашей страны».

Он отметил, что президенту России Владимиру Путину было доложено об инциденте сразу после появления украинских кораблей близ Крыма, глава государства был информирован об их передвижениях.

Пресс-секретарь президента отметил, что переговоров об инциденте между Путиным и президентом Украины Петром Порошенко не было.

Представитель Кремля добавил, что в отношении задержанных украинских моряков возбудили уголовное дело в связи с нарушением границ РФ.

«Я только могу еще раз подчеркнуть, что российские пограничники действовали в соответствии с планом, предусмотренным на случай прикрытия границ РФ», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента сообщил, что Совбез ООН в Нью-Йорке по инициативе России рассмотрит в экстренном режиме вопрос о ситуации в Керченском проливе.

Утром 25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

На фоне этих событий Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 суток.