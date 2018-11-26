МИД выразил протест поверенному в делах Украины из-за провокации на Азове

Министерство иностранных дел России вручило временному поверенному в делах Украины в Москве Руслану Нимчинскому ноту протеста в связи с незаконным вторжением украинских военных кораблей в российские территориальные воды. Об этом 26 ноября проинформировала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Москве Р.М. Нимчинский, которому был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 года кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Нимчинскому заявили, что Москва возлагает всю ответственность за возможное негативное развитие конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории на Киев.

Кроме того, представители министерства выразили возмущение украинской стороне по поводу нападений радикалов на диппредставительства РФ на Украине, назвав такие действия недопустимыми.

25 ноября три украинских военных корабля в нарушение конвенции ООН пересекли границу РФ, вошли в российские территориальные воды и стали двигаться в направлении Керченского пролива. При этом от украинской стороны не поступало никаких заявок на проход судов через пролив. Более того, в погрануправлении ФСБ сообщили, что украинские корабли опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей.

Позже корабли были задержаны и доставлены в Керчь. Пострадавшим во время операции украинским морякам сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Днем 26 ноября представители украинские радикалы забросали фаерами Генконсульство РФ в Харькове. Акции протеста с требованием расторжения договора с Россией об использовании Азовского моря и Керченского пролива проходят и в других украинских городах.