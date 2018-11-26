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СБУ завела уголовное дело из-за «агрессивных» действий России в Керченском проливе

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Фото: РИА Новости
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Уголовное дело завели на Украине по факту задержания российской стороной трех кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Дело завели якобы из-за «агрессивных» действий России, которые украинские спецслужбы интерпретировали как «планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны».

Личный состав СБУ был усилен и приведен в боевую готовность. «Усилены контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, никаких правовых последствий возбуждение уголовного дела иметь не будет. Российская сторона действовала в соответствии с законом, исполняя свои обязанности, поэтому говорить о разжигании войны Россией не приходится, подчеркнул он.

«В этой истории отсутствует самое главное — событие преступления», — сказал парламентарий.

Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который закрепляет решение совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране. Документ отправлен на утверждение в Верховную раду.

Указ допускает приостановку статьи конституции государства о правах граждан избирать и быть избранными. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного на сайте украинского парламента.

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