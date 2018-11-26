Указ Порошенко о военном положении допускает отсрочку выборов президента

Указ президента Украины Петра Порошенко о военном положении, внесенный в Раду в понедельник, 26 ноября, допускает приостановку статьи конституции республики о правах граждан избирать и быть избранными. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного на сайте украинского парламента.

«На период действия правового режима могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина», — говорится в указе.

Речь идет о статьях конституции Украины 30-34, 38, 39, а также 41-44 и 53.

Статья 38, в частности, наделяет граждан правом участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, а также свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Ранее 26 ноября Порошенко подписал указ, закрепляющий решение совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране. Данный документ отправлен на утверждение в Верховную раду.

Утром в воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело. На фоне этих событий Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 суток.