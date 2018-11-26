Оппозиция требует отставки Порошенко после инцидента на море

Депутатское объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде считает, что отставка президента Украины Петра Порошенко — это единственный выход, который поможет снять напряжение после провокации кораблей Военно-морских сил (ВМС) Украины 25 ноября в Керченском проливе.

Украинская оппозиция отметила, что произошедшая возле Крымского моста ситуация подвергла риску жизнь и здоровье украинских моряков. После нее необходимо отстранить не только военных чиновников, устроивших международную провокацию, но и президента страны, объявив новые выборы главы государства.

Одновременно оппоненты Порошенко заявили, что введение военного положения, которого добивается киевский режим, только ухудшит политическую и экономическую ситуацию в стране.

«С помощью манипуляции с введением военного положения президент Порошенко пытается узурпировать власть и отменить президентские выборы, которые он с треском проигрывает. Военное положение даст возможность нынешнему обанкротившемуся режиму для зачистки неугодных, закрытия СМИ и ограничения свободы слова, а также конституционных прав и свобод граждан Украины. Нынешний режим — банкрот», — говорится в заявлении на сайте оппозиционного блока.

Ранее стало известно, что Петр Порошенко внес на утверждение в Верховную раду указ о введении военного положения.

Утром 25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

На фоне этих событий Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 суток.

Министерство иностранных дел России 26 ноября заявило решительный протест в связи с нарушениями 25 ноября кораблями военно-морских сил (ВМС) Украины правил мирного прохода в территориальных водах России.

В связи со сложившейся ситуацией в Азово-Керченском регионе Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча, как ожидается, начнется 26 ноября в 19:00 мск.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что в связи с инцидентом в министерство вызовут временного поверенного в делах Украины в России, пишет «Газета.ру». Она также назвала провокацию в Азовском море заранее спланированной акцией.