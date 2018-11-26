Порошенко допустил ограничение свободы слова и тайны переписки

Президент Украины Петр Порошенко в тексте указа «О введении военного положения на Украине» допустил возможность ограничения конституционных прав граждан. В частности, речь идет об ограничении свободы слова и тайны переписки.

Пункт 3 текста указа президента Украины, опубликованного на сайте Верховной рады, говорит о возможности ограничить конституционные права граждан, предусмотренные ст. 30–34, 38–39, 41–44, 53 конституции Украины. Среди прочего 31-я статья гарантирует тайну переписки, телефонных переговоров и иной корреспонденции. 34-я статья говорит о гарантиях свободы мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений.

38-я статья пока еще гарантирует гражданам Украины право свободно избирать и быть избранными. 39-я статья, также оказавшаяся под угрозой, гарантирует украинцам право проводить митинги, шествия и демонстрации.

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ, закрепляющий решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране. Данный документ отправлен на утверждение в Верховную раду.

Утром в воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушение конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

На фоне этих событий Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 суток. При этом Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча, как ожидается, начнется 26 ноября в 19:00 мск.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что в министерство вызовут временного поверенного в делах Украины в России. Она также назвала провокацию в Керченском проливе заранее спланированной акцией.