Украина в положении: Порошенко стал «немножко диктатором»

Президент страны Петр Порошенко объявил о введении военного положения. В стране запрещаются любые массовые собрания, акции протеста, допускается введение комендантского часа и особого порядка въезда и выезда из страны. Военнослужащие могут конфисковывать имущество частных лиц — от автомобилей до телевизоров. Самое главное — Порошенко получает возможность сдвинуть президентские выборы, которые должны состояться в марте 2019 года. «Известия» разбирались в том, как еще изменится жизнь украинцев «в положении».

Украинская Цусима

Корабли ВМСУ вошли в территориальные воды РФ, а корабли ВМФ РФ вошли в корабли ВМСУ — таково краткое содержание «предыдущих серий», то есть приграничного конфликта в Азовском море. Три корабля военно-морских сил Украины перемещались из Одессы в Мариуполь и 25 ноября пересекли границу России. Киев утверждает, что корабли под желто-синим флагом стали жертвой «откровенно агрессивных действий». Россияне протаранили украинский рейдовый буксир и нанесли ему повреждения. В общем, классическая для украинской политической реальности ситуация, описываемая анекдотом «А нас за шо?».

порош Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины пересекли российскую границу и движутся в сторону Керченского пролива Фото: РИА Новости/Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

В ФСБ России разъясняют, что военнослужащие соседнего государства устроили сознательную провокацию. Они не уведомили о своих планах по проходу Керченского пролива, на полном ходу шли на Крымский мост, не отвечали на запросы и совершали опасные маневры. При этом у ВМСУ уже есть опыт прохождения Крымского моста. 23 сентября корабль управления «Донбасс» и буксир «Кореец» запросили разрешение для следования в Бердянск, заказали лоцмана и без происшествий прошли в Азовское море. В этот раз, очевидно, цель была другая.

Вся эта история, однако, оказалась прелюдией к основному действию, развернувшемуся в киевских кабинетах. Их обитателям в ночь с воскресенья на понедельник не спалось. В результате продолжительного мозгового штурма совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести военное положение сроком на 60 дней.

Идею поддержали все участники встречи, в том числе президент страны. «Введение военного положения не означает, что Украина будет проводить наступательные действия. Украина будет проводить действия по обороне своей территории. Это не означает изменения положения на фронтовой линии Донецкой и Луганской областей», — успокоил Порошенко. Он пообещал вынести инициативу на рассмотрение Верховной рады.

Комендантский час и конфискация

За всю историю Украины военное положение не действовало ни разу. Его основные параметры задает закон «О правовом режиме военного положения», принятый в 2015 году. Особый правовой режим вводится в случае вооруженной агрессии, опасности независимости и территориальной целостности государства.

Изменения коснутся практически всех сфер жизни граждан. Военное командование и другие органы власти получают право объявить трудовую повинность. Например, чтобы рыть окопы («с целью выполнения работ, имеющих оборонный характер») или разбирать завалы после боевых действий («с целью ликвидации ситуаций техногенного, природного и военного характера»).

порош Президент Украины Петр Порошенко на встрече с членами Совета национальной безопасности в Киеве Фото: REUTERS/Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service

Военнослужащие получают право конфисковывать любое имущество граждан, в том числе грузовые и легковые автомобили. Могут отобрать радиоприемники, телевизоры, видеокамеры, компьютеры и ноутбуки, а также любые другие технические средства связи, если военные вдруг посчитают, что их использование нарушает требования военного положения.

Накладывается вето на свободу передвижения. Закон позволяет вводить комендантский час —запрет пребывания граждан в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без спецпропусков и удостоверений. Кроме того, устанавливается специальный режим светомаскировки, что связывают с отключением электричества в крупных городах в ночное время суток. Кроме того, будет установлен особый порядок въезда и выезда из страны.

Допускается запрет на продажу оружия и алкоголя. Устанавливается особый режим производства и продажи медицинских препаратов с наркотическими составляющими.

Заработает право на запрет деятельности политических партий и общественных организаций, если они «несут риск для суверенитета и национальной безопасности Украины». Запрещаются любые мирные акции, митинги, забастовки. Вводится регулирование работы СМИ, издательств, полиграфических предприятий. Военные могут их использовать для проведения «разъяснительной работы среди населения».

Руководство государством переходит к военному командованию, которое вместе с органами исполнительной власти, военными администрациями и органами местного самоуправления вводит и осуществляет меры нового правового режима. Могут быть образованы военные администрации на территориях, где объявлено военное положение. Решение о целесообразности их создания принимается президентом Украины по представлению областных государственных администраций или военного командования. Военную администрацию населенного пункта возглавляет начальник, которого назначает и освобождает президент Украины по предложению Генерального штаба.

Ищите выборы

У неискушенного зрителя по поводу происходящего может возникнуть несколько вопросов. Во-первых, инцидент в Азовском море получился громкий, но, слава Богу, никто не погиб. При этом военное положение не вводилось ни при воссоединении Крыма с Россией, ни во время кровопролитных боев в Донбассе — Иловайском, Дебальцевском котлах, десятках других боестолкновений.

Интересно и то, что всеобщей мобилизации, по словам Порошенко, проводиться не будет. Глава государства анонсировал только набор резервистов первой волны — солдат, уже имеющих опыт боевых действий. При этом Киев имеет опыт проведения шести волн мобилизации без всякого военного положения. Точно так же без особого правового режима можно было бы призвать и резервистов.

По мнению многих наблюдателей, введение военного положения нужно Порошенко для удержания власти. Следующие президентские выборы должны состояться 31 марта 2019 года. Социологические исследования свидетельствуют, что действующий глава государства не проходит даже во второй тур. Например, опрос Киевского международного института социологии показывает, что в финал выходят Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. Если же на Украине введут на 60 дней особый правовой режим, как предложено СНБО, избирательная кампания не сможет стартовать вовремя — за 90 дней до дня голосования, то есть 31 декабря. Это станет причиной переноса даты выборов президента.

Во время действия особого режима Порошенко получает практически безграничные возможности для агитации. Оппоненты же будут вытеснены на периферию общественной жизни. Само голосование пройдет не во время, а после катастрофического отопительного сезона. К тому же дело может не ограничиться 60 днями. По прошествии двух месяцев ничто не мешает продлить режим снова.

порош Малый бронированный артиллерийский катер «Никополь» (слева) и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Введение военного положения позволяет также раздуть ура-патриотическую истерику. Порошенко изначально сделал ставку на правый электорат. Среди его основных тем и лозунгов — украинизация, автокефалия украинской церкви. Особых успехов здесь добиться не удалось, но конфликт с Россией подливает масла в огонь. Радикальные националисты уже выступили в поддержку решения президента — под стенами Верховной рады они зажгли файеры и потребовали от депутатов не тянуть с одобрением решения.

Впрочем, играть в предвыборные игры главы государства хотят не все. С резкой критикой предложения Порошенко выступила, например, вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид. По ее словам, военное положение — прекрасная возможность манипулировать выборами президента и при необходимости «применить немного диктатуры».