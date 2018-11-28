С морем пополам: введение военного положения фактически раскололо Украину

Военное положение (ВП), введенное на части территории Украины после провокации в Керченском проливе, фактически лишает половину населения страны гражданских прав. Оно позволит Киеву отсечь от предстоящих выборов жителей наиболее оппозиционно настроенных регионов. В Верховной раде отмечают, что Петр Порошенко получил право продлевать ВП на неограниченный срок. А ряд украинских политиков уверен: даже 30 дней будет достаточно, чтобы уничтожить свободу слова и бизнес, лояльный к оппозиции. И хотя в Совете ЕС заявили "Известиям", что военное положение не повлияет на безвизовый режим с Украиной напрямую, в Европарламенте уже выступают за пересмотр отношений с этой страной.

Без права голоса

Указ Петра Порошенко о введении военного положения, одобренный Верховной радой 26 ноября, затронул только 10 областей страны - Винницкую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Луганскую, Харьковскую, Донецкую, Сумскую и Черниговскую. Такой избирательный подход ущемляет права половины населения Украины, заявил «Известиям» депутат украинского парламента Евгений Балицкий.

— У Порошенко по закону есть возможность продлевать режим военного положения хоть на 10 или 20 лет. Поводов для этого достаточно. Если оно сохранится в некоторых областях до конца марта, жители этих регионов не смогут принять участие в голосовании (президентские выборы в стране назначены на 31 марта - "Известия"). То есть Порошенко может исключать из режима военного положения наиболее лояльные регионы, а основных противников — как, например, в Донецкой или Харьковской областях — лишать возможности отдать свой голос, — сказал Евгений Балицкий.

украина Президент Украины Петр Порошенко на заседании парламента вносит предложение ввести военное положение Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В руках действующего украинского президента появился мощный репрессивный инструмент, который он в состоянии обрушить на оппозиционные слои общества, тем самым разделяя граждан страны на два "сорта", уверен украинский парламентарий.

— В регионах, где введен чрезвычайный режим, можно без решения суда закрывать телеканалы и информационные сайты, забирать их технику. Будет достаточно одного месяца, чтобы уничтожить свободу слова и любой бизнес, который лоялен к оппозиции, ­— пояснил Евгений Балицкий.

Пока военное положение введено на 30 дней — до 15.00 (по московскому времени) 26 декабря.

По мнению другого депутата от «Оппозиционного блока» Татьяны Бахтеевой, принятое властями страны решение - «не в пользу украинцев».

— Только дипломатические переговоры могут привести к миру. Мы очень хотим, чтобы наладился такой диалог, — сообщила она «Известиям», отметив, что вероятное введение комендантского часа в некоторых районах «парализует перемещение граждан между регионами».

Карта в политической игре

С марта 2014 года Россия является единственным прибрежным государством в Керченском проливе и обладает полной юрисдикцией в территориальных водах, прилегающих к берегам как Крымского, так и Таманского полуостровов. В связи с этим, Погранслужба ФСБ может предпринимать надлежащие действия с целью пресечения попыток незаконного пересечения границ России. Тем не менее, 25 ноября корабли украинских ВМС неправомерно зашли в территориальные воды РФ, после чего были задержаны российскими пограничными катерами. Именно эта провокация со стороны Киева и стала "поводом" для издания указа о ВП.

украина Проход под арками Крымского моста перекрытый сухогрузом во время провокации в Керченском проливе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, введение военного положения — внутреннее дело Украины, «но на фоне электорального процесса, конечно, подобный шаг ... имеет особую и мало чем закамуфлированную окраску». Потенциально ситуация может нести в себе угрозу эскалации конфликта в Донбассе.

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев назвал незаконное пересечение границы РФ украинскими кораблями грубейшим нарушением морского права, а задержанных военных моряков — «разменной картой в политической игре президента Порошенко и его соратников, готовых идти на любые преступления в погоне за повышением собственных шансов остаться у власти».

Стоит отметить, что действия Киева не нашли горячей поддержки в иностранных СМИ - многие ведущие издания осудили очередной провокационный шаг украинского президента.

"Не нужно быть закоренелым циником, чтобы связать затруднительное положение президента накануне выборов с предложением ввести в стране военное положение", - сообщает в одной из недавних публикаций Independent.

Согласны с коллегами и жураналисты Bloomberg: "Порошенко не может вести борьбу на основе экономических достижений. Спустя пять лет после «революции достоинства» Украина является беднейшей европейской страной, экономика которой застряла на уровне ниже дореволюционного, и никакого прорыва в обозримом будущем не предвидится, если ее и дальше будут эксплуатировать олигархи и коррумпированные чиновники".

Безвиз с военным уклоном

Вместо дальнейшего осложнения отношений с Москвой Западу нужно пересмотреть контакты с Киевом и действующий безвизовый режим, заявил "Известиям" депутат Европарламента Яромир Кохличек. Если на территории государства введено особое, военное положение — условия взаимодействия с ним тоже должны быть особыми, подчеркнул он.

— Евросоюз не заключал соглашение о безвизе со страной, где действует военное положение. Кроме того, оно ничего не решает, а лишь нарушает права жителей этого восточноевропейского государства, — считает парламентарий.

При этом прямого влияния на отношения Украины с Евросоюзом решение киевских властей не окажет, считают в Совете ЕС.

— Введение военного режима в стране, у которой есть соглашение с ЕС о безвизовом режиме, не имеет прямого влияния на этот режим, — заявили "Известиям" в Совете.

За решетку на два месяца

12 из 24 украинских военных моряков, задержанных за нарушение границы России, 27 ноября были отправлены под арест судом Симферополя. Они пробудут под стражей до 25 января 2019 года. Решение о мере пресечения для остальных будет объявлено 28 ноября.

Партнер юридического бюро U-Partners Андрей Андреев считает, что в будущем возможны два варианта развития ситуации: она либо будет урегулирована на высшем уровне, либо украинские моряки будут осуждены по нормам российского права, уверен адвокат.

украина Задержанные украинские моряки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

— Если мы говорим о том, что действующие военные одного государства задержаны на территории другого (здесь упоминается и СБУ, а это орган разведки), ситуация для них может стать патовой, — отметил управляющий партнер юридической фирмы BMS Law Firm Алим Бишенов.

По его мнению, задержанным украинским военнослужащим может грозить и обвинение в шпионаже.

Материал подготовили Кирилл Гулов, Дмитрий Лару, Наталия Портякова, Екатерина Постникова, Сергей Изотов