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В Госдуме оценили заявление Порошенко об угрозе войны с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко об угрозе широкомасштабной войны с Россией. Парламентарий считает, что украинский президент всеми способами пытается отвлечь внимание населения Украины от предвыборной кампании.

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«Введение военного положения, на его взгляд, может позволить перенести выборы и мобилизовать часть радикального электората», — сказал Швыткин журналистам RT.

Однако при этом, отмечает депутат, жители Украины понимают, что они стали заложниками.

«Порошенко фактически объявил войну своему собственному народу, введя военное положение, потому что оно предполагает мобилизационную готовность», — сказал он.

Швыткин также добавил, что таким образом Порошенко хочет привлечь внимание стран Евросоюза и НАТО.

«Но они, являясь шефами Украины, должны пресечь деятельность своего подчиненного и принудить его к деэскалации напряженности, так как в итоге эта ситуация может ударить в том числе и по США с Европой», — считает депутат.

Вечером 26 ноября Верховная рада Украины одобрила введение военного положения в отдельных областях страны после инцидента в Керченском проливе. Правовой режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.

Перед голосованием Порошенко заявил, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях. Кроме того, режим затронет «внутренние воды Азово-Керченской акватории».

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

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