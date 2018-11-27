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Киев попросил НАТО увеличить присутствие военных в Черном море

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Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS
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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время визита в Брюссель попросил членов НАТО увеличить свое присутствие как в акватории Черного моря, так и в воздушном пространстве над ним. Об этом он рассказал журналистам по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире альянса во вторник, 27 ноября.  

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По мнению Парубия, это позволит гарантировать «безопасность и стабильность всего региона», передает «Укринформ». 

Представитель Киева также объяснил альянсу, что военное положение вводится в тех областях, которые граничат или с РФ, или с Приднестровьем, где, по его словам, разместились «российские оккупационные войска». Он подчеркнул, что срок в 30 дней отводится для того, чтобы в случае эскалации ситуации Украина могла быстро и эффективно провести мобилизацию и организовать оборону.

Как отметил чиновник, эти аргументы «были с пониманием восприняты партнерами».

«Мы продемонстрировали, что вся эта российская пропаганда, что через военное положение могут быть отменены президентские выборы, является полной чушью и очередным российским фейком», — заявил спикер украинского парламента. 

Вечером 26 ноября Верховная рада Украины одобрила введение военного положения в отдельных областях страны после инцидента в Керченском проливе. Правовой режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

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