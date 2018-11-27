Без посредников: Москва и Киев сами решат вопрос с Керченским проливом

Россия призывает страны Запада послать сигнал Киеву, чтобы провокации, подобные произошедшей в Керченском проливе 25 ноября, не допускались. Об этом, выступая в Париже заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также отметил, что в диалоге Москвы и Киева нет никакой необходимости в посредниках, и напомнил о прошедших накануне телефонных переговорах президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель по этому вопросу. Как рассказал министр, стороны достигли определенного понимания.

27 ноября в Париже прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Итоговая пресс-конференция вызвала большой ажиотаж со стороны французской прессы.

Диалог проходил на фоне событий вокруг Керченского пролива. И, естественно, эта тема не осталась незамеченной и в Париже. По словам российского министра, инцидент был сознательно спровоцирован.

— Если бы украинские суда использовали тот опыт, который у них уже есть, когда они в сентябре этого года запросили разрешение, уведомили о своем проходе из Черного в Азовское море, им были предоставлены услуги лоцмана и всё прошло без сучка и задоринки, — заявил Сергей Лавров. — Почему сейчас они пошли по другому пути? Все те, кто понимает, о чем идет речь и как развивается внутриполитическая ситуация на Украине, могут делать свои выводы.

При этом, по словам министра, власти РФ и Украины способны сами обсудить имеющиеся вопросы.

— Вчера ситуация [вокруг инцидента в Керченском проливе] обсуждалась в телефонном разговоре президента [России Владимира] Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая позвонила Владимиру Владимировичу, и было достигнуто определенное понимание, которое, думаю, в ближайшее время будет реализовано. Я не вижу необходимости в каких-либо посредниках. Я думаю, что это сугубо практический вопрос, — сказал глава российского МИД.

Сергей Лавров подчеркнул что, «если украинская сторона и ее партнеры в Европе заинтересованы в том, чтобы подобных инцидентов больше не было, необходимо послать очень сильный сигнал Киеву тем, кто поддерживает очень тесные контакты с украинскими властями, чтобы таких провокаций больше не допускалось».

На вопрос французского корреспондента Le Monde уже к главе французского МИДа Жан-Иву Ле Дриану о введении дополнительных санкций против России из-за ситуации в Керченском проливе, французский дипломат ушел от ответа.

— Мы считаем, что этот инцидент имел место, потому что эта зону была очень милитаризована. Необходимо сделать всё, чтобы эта напряженность снизилась. Я сказал Сергею Лаврову, что мы надеемся, что все арестованные моряки будут освобождены в кратчайшие сроки, а также будут освобождены захваченные корабли. Я бы хотел, чтобы ситуация была урегулирована как можно скорее, — отметил французский министр.

Еще одной темой переговоров стало сохранение иранской ядерной сделки. Стороны обговорили интересы российских и французских компаний в свете экстерриториального действия антииранских санкций США. Обсудили и урегулирование конфликта в Сирии.

— Мы очень полезно поговорили относительно ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, в том числе в отношении необходимости скорейшего политического урегулирования в Сирии на основе резолюции [Совета Безопасности ООН] 2254. Россия вместе с другими странами — гарантами астанинского процесса активно работает над завершением формирования конституционного комитета в русле договоренностей, которые были достигнуты в январе этого года на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, — заявил Сергей Лавров.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели текущее состояние отношений Россия с Евросоюзом и НАТО. Также министры поговорили о ходе подготовки к заседанию совета министров иностранных дел стран — участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), которое пройдет 6–7 декабря в Милане.

После этого стороны приняли участие в работе второго заседания Координационного совета российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диалог».

Оба министра отметили важность таких площадок. Проведение второго заседания Координационного совета говорит о том, что «Трианонский диалог» работает и что ему придается большое значение на высшем уровне, считает директор франко-российского аналитического центра Арно Дюбьен.

— Мероприятие проходит в одном из самых престижных залов Версальского дворца. Присутствие обоих министров [иностранных дел] — знак того, что проект, о запуске которого объявил Эммануэль Макрон во время первой встречи с Владимиром Путиным в том же Версале, работает на высоком уровне, — сказал «Известиям» Арно Дюбьен. — Теперь главная задача — это наполнение форума. Насколько понимаю, цели у сторон были несколько разные — у российской стороны и амбиции выше, и средств больше.

По словам эксперта, сейчас Франции важно «внести свою лепту, в том числе и финансовую, в общее дело».

В мае 2017 года во время двусторонней встречи в Версале лидеры России и Франции договорились создать площадку для сотрудничества стран по линии гражданских обществ — «Трианонский диалог». В высший орган форума — Координационный совет — входят по 16 наиболее авторитетных представителей различных сфер с обеих сторон. В 2018 году главной темой «Трианонского диалога» стал «Город будущего». 2019 год пройдет под эгидой темы «Образование будущего».