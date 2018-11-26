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Лавров назвал инцидент в Азовском море провокацией Киева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Инцидент в Керченском проливе однозначно был провокацией со стороны Киева. Украина нарушила ключевые положения международного права и создала опасную ситуацию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Всё, что необходимо сказать по этому поводу, было сказано и в заявлениях погранслужбы ФСБ России, и в заявлении МИДа, и в комментариях нашего официального представителя», — цитирует Лаврова «Интерфакс».

«Нарушение произошло, причем произошло достаточно опасными методами: маневрирование в узком проливе, конечно, могло создавать и создавало угрозу и риски для нормального движения судов по этой акватории», — подчеркнул министр.

По словам Лаврова, Киеву нужно начать вести себя поадекватнее.

«Западным спонсорам уже неудобно за то, что позволяют себе украинские руководители», — приводит его слова «РИА Новости».

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России, нарушив конвенции ООН. Украина заранее не подала заявок на проход своего флота через пролив. Корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом опасное маневрирование, из-за чего представители флота России открыли по ним огонь. Позже три украинских судна — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — задержали сотрудники ФСБ

26 ноября суда были доставлены в порт в Керчи, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что временного поверенного в делах Украины в России Руслана Нимчинского вызовут в МИД после провокационных действий Киева.

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